VIDEO. Un chauffeur de bus gifle un ado qui l’aurait insulté

Une vidéo montrant un chauffeur de bus RATP gifler un adolescent qui l’aurait insulté suscite de vives réactions en France. Une pétition en ligne a été lancée pour soutenir le conducteur.



Une vidéo amateur mise en ligne sur Facebook ce 14 septembre en fin de journée a été vue plus d’un million de fois et a déclenché des milliers de réactions. On y voit un chauffeur de bus RATP descendre de son véhicule et donner un violente gifle à un collégien. La scène s’est déroulée jeudi dernier, à Arcueil dans le Val-de-Marne.

Arcueil: le chauffeur descend de son bus et gifle un collégien Ce jeudi à Arcueil, un chauffeur RATP est descendu de son bus et a giflé un collégien. Le jeune homme, qui avait traversé sans regarder devant le bus, obligeant le chauffeur à piler, l'aurait ensuite insulté. La RATP a engagé une procédure disciplinaire. Posted by Le Parisien 94 – Val de Marne on Friday, September 14, 2018

« Ferme ta gueule et conduis ton bus »

Le conducteur aurait eu cette réaction violente après que l’adolescent ait traversé sans regarder juste devant le bus, l’obligeant ainsi à freiner brusquement. Le jeune homme aurait alors lancé au chauffeur : « Ferme ta gueule et conduis ton bus ». Énervé, l’employé de la RATP est alors descendu du bus pour gifler le collégien.

Ouverture d’une procédure disciplinaire

La RATP a réagi dimanche soir en condamnant ce geste qui « est contraire aux principes et aux valeurs d’une entreprise de service public ». Le groupe a ajouté sur Twitter que « le salarié a été reçu par la direction du centre bus pour s’expliquer et lui signifier la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ». Le chauffeur a quant à lui indiqué qu’il avait agi sous le coup de l’émotion et qu’il regrettait son geste.

Il sera bien sûr pris en compte que le salarié regrette son geste et dit avoir agi sous le coup de l’émotion alors qu’il venait d’éviter de percuter le jeune, qui a traversé de façon dangereuse et qui a insulté le conducteur. #RATP — Groupe RATP (@GroupeRATP) September 16, 2018

Vague de soutiens envers le chauffeur

Parallèlement, des nombreux internautes se sont mobilisés pour soutenir le chauffeur qui risque d’être renvoyer. Des collègues de la RATP ont lancé une pétition en ligne pour apporter leur soutien à cet homme « reconnu pour sa gentillesse, son calme olympien et sa patience » et pour demander qu’il ne soit pas sanctionné. En quelques jours, la pétition a été signée par plus de 100.000 personnes. Dans les commentaires, de nombreux internautes pointent le manque de respect et d’éducation du collégien.