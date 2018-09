Lancement du premier train à hydrogène du monde

Le groupe français Alstom a lancé lundi le premier train à hydrogène en service commercial dans le nord de l’Allemagne, une première destinée à s’affranchir du diesel sur les lignes non électrifiées, a constaté l’AFP.

Deux rames bleues du modèle Coradia iLint ont commencé leurs rotations entre Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude, une ligne de 100 kilomètres où circulent habituellement des trains diesel, à travers la Basse-Saxe. « Le premier train à hydrogène au monde entre en service commercial et il est prêt pour la production de série », a souligné le PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, qui était présent lors d’une cérémonie dimanche à Bermervörde, petite ville sur le parcours où les trains seront alimentés en hydrogène.

Le train est équipé de piles à combustible qui transforment en électricité de l’hydrogène stocké sur le toit et de l’oxygène ambiant. Des batteries ion-lithium permettront en outre de stocker l’énergie récupérée pendant le freinage, laquelle est réutilisée dans les phases d’accélération. Ces trains « à zéro émission » sont peu bruyants et émettent uniquement de la vapeur d’eau et de l’eau condensée. Le train à hydrogène a, selon Alstom, une autonomie de 1.000 kilomètres entre deux pleins, soit à peu près autant qu’un train diesel.

Cette technologie est présentée par le groupe comme une alternative prometteuse et relativement bon marché au diesel, notamment pour les lignes non électrifiées et a fortiori dans les grandes villes où les autorités veulent privilégier les carburants les moins polluants.