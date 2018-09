La fille d’un tueur en série raconte le quotidien dans une maison de l’horreur

Elevée dans une maison où de nombreuses femmes ont été tuées, la fille d’un tueur en série revient sur cette enfance hors du commun.

La fille de Fred West, tueur en série présumé, s’est confiée sur sa jeunesse au sein d’une maison dans laquelle plusieurs femmes ont été assassinées et dont les corps ont été enterrés dans la cour. Une interview émouvante pour la jeune femme qui explique avoir également été agressée sexuellement par son père. Malgré cette jeunesse dans une maison de l’horreur, elle évoque toutefois le fait qu’il y avait étrangement beaucoup de normalité avant que Fred et sa femme Rosemary ne soient arrêtés et accusés de meurtres. Fred aurait commis au moins douze meurtres entre 1967 et 1987 dans le Gloucestershire, avec son épouse Rosemary. Toutes les victimes étaient des jeunes femmes.

« Pas en sécurité »

Durant cette interview, leur fille en a dévoilé plus sur les événements qui se sont déroulés dans la maison. Cette dernière raconte que ses parents « faisaient des choses » dans le sous-sol pendant qu’ils étaient « enfermés à clef » dans leur chambre avec un pot à côté du lit. Elle explique ne pas vraiment savoir ce qu’il s’était passé et « comment ils ont réussi à faire » tout ça.

Selon la jeune femme, rien ne laisser penser à une telle horreur sachant qu’il y avait souvent des locataires de passage et qu’il était donc normal de voir des gens entrer et sortir. Elle ajoute cependant que, selon elle, il n’y aurait plus de victimes et que ses parents auraient avoué qu’ils n’avaient jamais cessé de tuer.

La jeune femme admet qu’elle et ses frères et soeurs pensaient tous un jour être les victimes de leur père s’ils « avaient vu quelque chose ». « J’essaie de ne pas trop y penser. Je pense que [la maison] est censé être l’endroit le plus sûr au monde. Nous aurions mieux vécu si nous avions été dans la rue. Nous n’étions pas en sécurité dans cette maison », rajoute-t-elle.