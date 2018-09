WTA Québec – Pauline Parmentier décroche le trophée

La Française Pauline Parmentier a remporté le tournoi WTA de Québec, joué sur surface dure et doté de 250.000 dollars, dimanche au Canada. Parmentier, 69e mondiale et 8e tête de série, a pris la mesure de l’Américaine Jessica Pegula (WTA 227) en finale, s’imposant 7-5, 6-2 après 1h26 de jeu. C’est le 4e titre de la carrière pour la Française de 32 ans après ceux acquis à Tachkent (2007), Gastein (2008) et Istanbul plus tôt cette saison.

Quant à Pegula, 24 ans, c’était sa première finale sur le grand circuit.

Source: Belga