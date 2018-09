WTA Hiroshima – Su-Wei Hsieh décroche un 3e titre

La Taïwanaise Su-Wei Hsieh (N.2), 40e joueuse du monde, a décroché dimanche le troisième titre en simple de sa carrière en s’imposant en finale à Hiroshima, épreuve WTA sur surface dure dotée de 250.000 dollars, face à la jeune Américaine de 17 ans, Amanda Anisimova (WTA 134), 6-2, 6-2. La partie s’est jouée en moins d’une heure (58 minutes). A 32 ans, Su-Wei Hsieh a soulevé son premier trophée depuis 2012, année où elle avait remporté ses deux seuls tournois jusque-là, à Kuala Lumpur et Guangzhou.

Cette victoire vient couronner une fin de semaine harassante puisque la Taïwanaise a disputé et gagné trois matches en deux jours.

Samedi, elle a en effet été obligée d’enchaîner son quart de finale contre Ajla Tomljanovic (WTA 60) 4-6, 6-2, 6-0, avant de se débarrasser plus sereinement de la Chinoise Wang Qiang (WTA 44) 6-4, 6-4 en demies.

Si son meilleur classement en simple a été une 23e place WTA en 2013, en double elle a été N.1 mondiale en 2014 -elle est actuellement 17e et compte à son palmarès 20 victoires et 9 finales. Ce succès à Hiroshima va lui permettre de revenir dans le top 30 pour la première fois depuis février 2013.

Amanda Anisimova, qui était issue des qualifications, disputait elle la première finale WTA de sa carrière.

Source: Belga