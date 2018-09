Visite du prince Laurent et de sa famille au musée de l’holocauste à Malines

Le prince Laurent et sa famille ont visité dimanche le musée de l’holocauste et des droits de l’Homme à la caserne Dossin à Malines. Le prince a accepté une invitation de Michael Freilich, rédacteur en chef de Joods Actueel, après plusieurs déclarations controversées tenues en juin. « Quand quelque chose comme ça m’arrive, je pense souvent aux Juifs qui ont été abattus simplement parce qu’ils étaient Juifs », avait déclaré au journal Het Nieuwsblad le frère du Roi en juin dernier, après que le député N-VA Peter Buysrogge l’eut accusé dans la presse d’avoir rédigé un faux rapport sur l’état de ses activités en 2017.

M. Freilich avait alors invité le prince Laurent à visiter la caserne Dossin « afin d’aborder le caractère unique de l’exécution des Juifs, mais aussi pour écouter de manière respectueuse la façon dont le Prince vit sa situation ».

Le Prince, sa femme et deux de leurs enfants se sont donc rendus dimanche à Malines. « L’idée de réaliser une telle visite en famille est venue du prince Laurent lui-même », a indiqué M. Freilich. « Il donne ainsi un signal fort pour que la mémoire de l’Holocauste ne se transmette pas seulement à l’école ou entre adultes. Faisons-en un exemple pour les autres. »

La visite fut également l’occasion pour le prince Laurent de clarifier ses propos. « Il a voulu dire que quelqu’un de différent peut rapidement être exclu et harcelé », selon le rédacteur en chef de Joods Actueel.

« Nous devons empêcher un tel comportement; pas seulement en classe ou sur le lieu de travail, mais également partout ailleurs dans la société », a réagi le prince Laurent. « Parce que ça commence par de l’intimidation et de la haine, mais l’histoire de la caserne Dossin montre jusqu’où cela peut aller… »

source: Belga