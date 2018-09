Tour d’Espagne – Enric Mas aimerait « découvrir le Tour de France » après la Vuelta

Le jeune Espagnol Enric Mas (Quick-Step Floors) termine 2e du Tour d’Espagne, sa 2e Vuelta et son 2e grand tour, après une 71e place sur la Vuelta 2017. « Je suis très heureux d’être là sur le podium de Madrid, avec autant de gens venus assister à la course », a déclaré le coureur de 23 ans dimanche à Madrid. « Par bonheur, nous avons aussi remporté cette étape (avec Viviani) après un très bon travail d’équipe et nous sommes très heureux. Pendant toute la dernière semaine, je me suis imaginé tous les jours être sur le podium, même si en première semaine les choses avaient été plus difficile. (Sur la pression qui pèse désormais sur lui) Cela me motive, c’est une grande motivation pour continuer à apprendre et à travailler. Il me faut progresser sur beaucoup d’aspects et j’espère que l’an prochain les choses se passeront aussi bien. Nous sommes heureux de cette deuxième place du général », dit Mas, qui aimerait beaucoup découvrir le Tour de France « parce qu’on m’a dit que tout était différent, la tension de la première semaine… J’aimerais beaucoup mais je dois en parler avec Patrick (Lefevère, le patron de l’équipe). »

Enric Mas s’est installé sur le podium après avoir remporté la 20e étape samedi.

Source: Belga