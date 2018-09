Semaine de la Mobilité – Environ 74.000 Bruxellois ont flâné à Bruxelles Champêtre

La fréquentation de la 16e édition de Bruxelles Champêtre, organisée dimanche place des Palais, place Royale et dans le parc Royal, s’est élevée à 74.000 personnes, selon les organisateurs. Elle était d’environ 60.000 personnes l’an dernier. La fréquentation a été évaluée par l’organisation sur base de plusieurs données, parmi lesquelles le débit au bar ou encore les différents paiements effectués. L’ASBL Bruxelles Champêtre succède cette année à l’association Poseco jusqu’alors à la tête de l’organisation. L’augmentation de la fréquentation par rapport à l’édition précédente est entre autres justifiée par le beau temps et par l’élargissement du site à la place Royale.

Plus de 2.000 m2 de pelouse ont été implantés sur la place des Palais, qui a été équipée de transats, de tables et de stands répartis en villages pour un moment de détente et de plaisir gustatif. Dans la partie du parc Royal dédiée à Bruxelles Champêtre, plus de 100 exposants étaient présents. Des concerts et des animations ont également été proposés. Il était entres autres possible d’essayer de fabriquer son propre beurre. A côté des produits du terroir, une petite ferme offrait la possibilité d’approcher des ânes, des chèvres, des lapins et d’autres animaux de basse-cour.

« Pour l’avenir, nous souhaitons réinventer l’événement pour le rendre plus magique, spectaculaire et toujours aussi engagé », a fait valoir Samuel Chappel, directeur de l’événement.

Source: Belga