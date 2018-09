Proximus League – Westerlo a facilement remporté le match au sommet face à Lommel

Westerlo a facilement (4-1) pris la mesure de Lommel dimanche dans un match comptant pour la 6e journée de la Proximus League de football. Du coup, la formation campinoise (13 points) compte quatre longueurs d’avance sur son adversaire du jour. En plus, Lommel cède la deuxième place au Beerschot Wilrijk (9 pts), qui a battu le FC Malines vendredi (1-0). Jens Naessens (3e, 53e), Luc Van Ennoo (34e) et Kurt Abrahams (61e) ont enlevé tout suspense à ce qui constituait le choc de la journée. La réduction du score par Leonardo Rocha Miramar (65e) n’aura pas servi à grand-chose.

Samedi, Youssouf Niakaté (77e, 82e) a permis à l’Union Saint-Gilloise de venir à bout de Roulers (2-0). Grâce à ce succès, les Unionistes (7 points) prennent la quatrième place aux Roulariens (6 points), qui reculent en 7e position. Tubize, qui a décroché sa première victoire face à OH Louvain (3-1) et Malines – malgré sa défaite – sont également passés devant Roulers. Les deux équipes comptent six points tout comme Roulers et OH Louvain, qui est dernier du classement.

Malgré la présence de Bartosz Kapustka, le milieu polonais prêté par Leicester, OHL a rapidement concédé un écart de deux buts par Hugo Videmont (2e, 1-0) et Thomas Henry (17e, 2-0). Monté au jeu, Redouane Kerrouche a réduit le score (78e, 2-1) mais Shean Garlito (89e, 3-1) a assuré le premier succès des Brabançons.

