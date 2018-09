Les Belgian Cats clôturent le campagne de préparation par une 2e victoire sur l’Argentine

Saluant la rentrée d’Emma Meesseman et Ann Wauters, les Belgian Cats ont clôturé dimanche au Lange Munte de Coutrai leur campagne de préparation en vue de la Coupe du monde de basket féminin du 22 au 30 septembre à Tenerife. La Belgique s’est imposée une seconde fois pour l’occasion face à l’Argentine 93-61(mi-temps: 46-30). Emma Meesseman (11 pts, 9 rebonds en 17 minutes) et Ann Wauters (11 pts en 16 minutes) ont pu effectuer leur rentrée. Meesseman avait été victime d’une entorse au tournoi de Valence il y a quinze jours alors que Wauters n’avait plus joué depuis décembre et son opération au ménisque, souffrant d’un problème de cartilage au genou. Kyara Linskens a inscrit 13 points, Antonia Delaere a ajouté 10 points tout comme Jana Raman (10 pts) et Julie Vanloo (10 pts). L’Argentine a perdu sur blessure (entorse) sa principale joueuse, la meneuse Melisa Greter dès la reprise.

Vendredi à Natoye, la Belgique avait déjà largement dominé les Argentines 86 à 44. Les Gigantes, qualifiées aussi pour la Coupe du monde, avaient conquis pour la première fois depuis 70 ans le titre sud-américain il y a dix jours en battant le Brésil en finale (65-64).

La Belgique s’envole mercredi pour Tenerife pour la Coupe du monde. Les Belgian Cats y sont versées dans la poule C à la Coupe du monde à Tenerife du 22 au 30 septembre avec Porto Rico (le 22 septembre), le Japon (le 23 septembre) et l’Espagne (25 septembre).

C’est la première participation de la Belgique (hommes et dames confondus) à un championnat du monde seniors.

Belgique – Argentine 93-61

23-17/23-13/24-18/23-13

Belgique: 24/33 à 2pts, 8/19 à 3pts, 21/26 LF, 24 assists, 16 pertes de balle, 19 fautes. K. Mestdagh 9 (1×3), Delaere 10, Linskens 13, Raman 10 (1×3), Allemand 7 (1X3, 5 assists), Nawezhi, Carpréaux 2 (9 ass.), Meesseman 11, Wauters 11, H. Mestdagh 7 (1X3), Nauwelaers 3 (1X3), Vanloo 10 (2X3)

