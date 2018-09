Les Belges à l’étranger – Nîmes, avec un but de Guillaume, arrache un partage fou à Bordeaux

Vainqueur de ses deux premiers matches, Nîmes ne parvient plus à gagner. Les Crocos ont partagé l’enjeu dimanche à Bordeaux dans un match comptant pour la 5e journée du championnat de France de football (3-3). Baptiste Guillaume a inscrit un but pour les visiteurs. S’il n’y a pas eu de vainqueur, le spectacle n’a pas manqué. Jimmy Briand a ouvert la marque pour les Bordelais (26e, 1-0) et Guillaume a répliqué pour les Nîmois (31e, 1-1). Depuis le début de la saison, on ne s’ennuie pas avec Nîmes, qui a pris l’avance par Antonin Bobichon (45e, 1-2). Briand a alors remis les deux équipes à égalité (56e, 2-2) avant que l’ex-Gantois Samuel Kalu ne remette Bordeaux au commandement (57e, 3-2). Mais ce match à retournement a abouti sur un partage signé Umut Bozok (78e, 3-3). Au classement, Nîmes (7 points) est 8e et Bordeaux (4 pts) reste avant-dernier.

En Angleterre, Wolverhampton, sans Leander Dendoncker, s’est imposé 1-0 face à Burnley, toujours privé de Steven Defour, blessé au mollet.

Source: Belga