Lars van der Haar s’impose à Grammont

Le Néerlandais Lars van der Haar a remporté dimanche le Brico Cross de Grammmont. Le coureur Telenet-Fidea Lions a profité d’un incident survenu à Wout van Aert, qui était seul en tête, pour le devancer. Daan Soete a terminé troisième, Toon Aerts quatrième et Kevin Pauwels cinquième. Tim Merlier a pris le meilleur départ devant Michael Vanthourenhout, Van der Haar, Corné van Kessel, Wout van Aert. Un groupe de dix hommes a entamé le deuxième tour en tête mais Van Aert a brusquement accéléré. Vanthourenhout a tenté de suivre le champion du monde mais il a rapidement réalisé qu’il allait exploser s’il continuait à ce rythme. Un trio Telenet-Fidea, Van der Haar, Van Kessel et Quinten Hermans s’est alors lancé à la poursuite du leader.

A 2,5 tours de la fin, Van Aert a chuté avant de connaître des soucis mécaniques. Il a dû se rendre au poste de matériel avec un changement de vitesses en pièces. Van Aert est reparti avec un nouveau vélo mais Van der Haar avait entre-temps pris une bonne avance. Soete et Aerts avaient également dépassé le champion du monde mais ils n’ont pas résisté à son retour.

Chez les dames, l’Italienne Eva Lechner a dominé la course de bout en bout, s’imposant devant sa compatriote Alice Maria Arzuffi et la Néerlandaise Ceylin Alvarado del Carmen. Loes Sels a terminé quatrième juste devant la championne du monde Sanne Cant. Les concurrentes n’ont pas couvert le parcours initialement prévu: une descente dangereuse a été supprimée après consultation des participants et des commissaires de course. L’ascension du Mur de la Chapelle ainsi qu’une partie du Mur de Grammont ont été maintenus.

Source: Belga