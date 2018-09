L’administration Trump supprime une nouvelle aide aux Palestiniens

Les Etats-Unis ont supprimé dimanche une nouvelle tranche d’aide destinée aux Palestiniens, après avoir déjà mis fin à plus de 200 millions de dollars (170 millions d’euros) d’aide qui leur étaient destinés, selon une source diplomatique. Ces nouvelles coupes américaines concernent des programmes visant à rapprocher Palestiniens et Israéliens, dotés jusque là d’un budget de 10 millions de dollars (8,6 millions d’euros), d’après une source au sein de l’ambassade américaine en Israël.

« Nous réaffectons une partie de ces 10 millions de dollars qui était destinée à la gestion des conflits », a-t-elle indiqué.

La source n’a pas indiqué le montant exact de la somme réaffectée, mais a précisé que les programmes en question seront désormais consacrés à la réconciliation entre Israéliens et Arabes israéliens, qui représentent 17,5% de la population d’Israël.

Le 24 août, les Etats-Unis ont annoncé l’annulation de plus de ces 200 millions de dollars d’aide en faveur des Palestiniens. Cet argent sera désormais utilisé pour « améliorer » des programmes en Israël, a indiqué la source au sein de l’ambassade américaine.

L’administration américaine avait annoncé cette coupe de l’aide aux Palestiniens une semaine avant de faire savoir qu’elle arrêtait également le financement de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), mettant en péril sa viabilité financière.

Les Etats-Unis étaient les principaux contributeurs de l’Unrwa, avec 350 millions de dollars (300 millions d’euros) versés en 2017, même s’ils n’avaient versé que 60 millions de dollars (52 millions d’euros) en janvier 2018.

Le président américain Donald Trump a dit avoir pris ces décisions pour forcer les Palestiniens à négocier alors que l’Autorité palestinienne a rompu tout contact avec Washington depuis la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël début décembre

Le statut de la Ville sainte est l’un des problèmes les plus épineux du conflit israélo-palestinien, les Palestiniens souhaitant faire de Jérusalem-Est la capitale de leur Etat. Ils dénient désormais aux Etats-Unis tout rôle de médiateur dans le processus de paix avec Israël.

source: Belga