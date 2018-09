Kevin Mayer, nouveau recordman du monde du décathlon: « Le plus beau des rêves »

« J’attendais ce moment depuis longtemps. Tout s’est enchaîné à la perfection », a déclaré en conférence de presse le tout nouveau recordman du monde du décathlon Kevin Mayer. Le Français a atteint le score de 9.126 points lors du Décastar, disputé samedi et dimanche à Talence en Gironde. « Tout s’est enchaîné à la perfection, j’ai eu un staff énorme qui m’a encouragé de A à Z (…) C’était un plaisir total de faire ça à Talence devant le public français. Je disais peut-être sans trop d’assurance que Berlin (son abandon aux Championnats d’Europe après trois échecs à la longueur, ndlr) c’était un mal pour un bien, je crois que maintenant je peux le dire assurement, faire le record du monde à Talence, c’est le plus beau des rêves que je viens d’accomplir », a dit celui qui a effacé des tablettes la performance du Britannique Ashton Eaton (9.045 pts), établie le 29 août 2015 aux Mondiaux de Pékin.

Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 puis champion du monde en 2017 à Londres, Mayer a compris après la perche, huitième épreuve, qu’il était parti pour battre le record du monde. « S’il avait fallu courir, j’aurais couru (entendre aller plus vite sur 1500 m, NDLR). Tout ce qui comptait pour moi c’était de finir avec un sprint et c’est ce que j’ai fait. Je ne voulais pas craquer, j’avais peur de la crampe. »

Mayer, 26 ans, a ensuite abordé l’avenir. « Je crois que mon point fort c’est de réussir à enchaîner les épreuves dans un décathlon. Quand on met un Jérôme Simian (son préparateur physique, NDLR) ou un Bertrand Valcin (son entraîneur, NDLR) autour ça me fait progresser chaque année. Chaque année j’aurai de plus en plus de marge et j’espère que ce n’est pas le dernier record du monde que je fais, même si ça va être très difficile de le battre. Si je suis champion olympique je n’aurais plus aucun regret. »

Source: Belga