Jeux Equestres mondiaux – Bernard Fonck, couronné en reining à Tryon, stoppe l’hégémonie américaine

Bernard Fonck, avec What a Wave, a mis fin à la domination sans partage de l’Amérique du Nord sur le reining en s’imposant samedi à Tryon en Caroline du Nord lors des Jeux équestres mondiaux samedi. Fonck s’est imposé avec un score de 227 points, devant deux Américains, Daniel L. Huss sur Ms Dreamy (226,5 pts) et Cade McCutcheon sur Custom Made Gun (225 pts), à la plus grande stupéfaction du public local.

« C’est un rêve d’être champion du monde, je pensais au mieux pouvoir viser le top 5, mais mon cheval a réussi une journée exceptionnelle », a déclaré Fonck, déjà le premier Belge champion d’Europe de la spécialité en août dernier.

« C’était la dernière fois que je montais ce cheval, avant de le rendre à so propriétaire, c’était très spécial », a noté, très ému, Fonck, vice-champion du monde par équipes mercredi.

Qualifiée pour la finale aussi, Ann Poels a pris la 13e place avec Made In Walla.

Les Etats-Unis, nation de référence de la discipline, avaient remporté tous les titres individuels et par équipes depuis l’arrivée du reining, ou équitation western, au programme des JEM en 2002, à l’exception du titre individuel 2006 revenu à un… Canadien.

Le reining est une discipline de dressage. Le quarter horse est le cheval de prédilection de cette épreuve maîtresse de l’équitation western et qui demande au cavalier de présenter différentes figures. C’est une discipline présente aux Jeux Equestres mondiaux, mais pas encore aux Jeux Olympiques.

– Classement de l’épreuve individuelle de reining:

1. Bernard Fonck (BEL/What a Wave) 227,0 points

2. Daniel L. Huss (USA/Ms Dreamy) 226,5

3. Cade McCutcheon (USA/Custom Made Gun) 225,0

4. João Felipe Andrade (Bré/Gunner Dun It Again) 225,0

5. Manuel Cortesi (Ita/Sliderina For Me) 224,5

…

13. Ann Poels (BEL/Made In Walla) 220,5

Source: Belga