Jasper Stuyven s’impose à domicile au GP Jef Scherens

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a enlevé devant son public la 52e édition du Grand Prix Jef Scherens (1.1) dimanche à Louvain. Le Louvaniste s’est imposé au sprint devant Jonas Van Genechten (Vital Concept) et Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), vainqueur l’an dernier. Jens Debusschere (Lotto Soudal) et l’Estonien Aksel Nommela (Beat Cycling Club) terminent en 4e et 5e position cette course de 185;7 km disputée en circuit.

Jasper Stuyven, 26 ans, a décroché dans sa ville natale son second bouquet de la semaine, après avoir remporté le GP de Wallonie mercredi à Namur. Il s’était classé 3e du Championnat des Flandres, remporté par le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) vendredi à Koolskamp.

C’est la 6e victoire de la carrière de Stuyven, également vainqueur de la 8e étape du Tour d’Espagne 2015, de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016, d’une étape du BinckBank Tour en 2017 et 2018.

Source: Belga