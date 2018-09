GP Jef Scherens – Jasper Stuyven s’impose devant son public à Louvain

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a enlevé devant son public la 52e édition du Grand Prix Jef Scherens (1.1) dimanche à Louvain. Le Louvaniste s’est imposé au sprint devant Jonas Van Genechten (Vital Concept) et Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), vainqueur l’an dernier. Jens Debusschere (Lotto Soudal) et l’Estonien Aksel Nommela (Beat Cycling Club) terminent en 4e et 5e position cette course de 185,7 km disputée en circuit.

« Gagner le GP Jef Scherens me fait très plaisir », déclare jasper Stuyven. « Ce n’est pas une course WolrdTour mais elle se déroule dans ma ville, cela donne toujours un peu plus de pression. La course a été très exigeante. L’équipe a contrôlé, mais j’avais peur que nous ayons brûlé trop d’énergie avant la finale. Cela n’a finalement pas été le cas. Je me sentais assez fort pour le sprint. Après plusieurs places d’honneur au printemps, je gagne deux fois cette semaine. Il y a de quoi être heureux ».

Jasper Stuyven, 26 ans, a décroché dans sa ville natale son second bouquet de la semaine, après avoir remporté le GP de Wallonie mercredi à Namur. Il s’était classé 3e du Championnat des Flandres, remporté par le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) vendredi à Koolskamp.

C’est la 6e victoire de la carrière de Stuyven, également vainqueur de la 8e étape du Tour d’Espagne 2015, de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016, d’une étape du BinckBank Tour en 2017 et 2018.

Source: Belga