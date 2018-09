Frederik Van Lierde 2e derrière l’Américain Rodolph Von Berg à l’Ironman 70.3 de Nice

Victorieux il y a un mois pour la cinquième fois de sa carrière sur l’Ironman de Nice, Frederik Van Lierde est revenu dimanche sur la Promenade des Anglais pour y disputer la 1ère édition de l’Ironman 70.3. Devancé par l’Américain Rodolph Von Berg, le triathlète de Menin est monté sur la 2e marche du podium de cette épreuve de moyenne distance, qui servira de support aux championnats du monde d’Ironman 70.3 en 2019. A moins d’un mois de la finale du circuit Ironman, le 13 octobre à Hawaï, Van Lierde a bouclé les 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied, en 4h15:24, terminant à 5:34 de Von Berg (4h09:50), qui possède la double nationalité americano-belge mais court sous licence américaine. L’Italien Giulio Molinari a pris la 3e place (4h16:06).

« Il faut admettre la supériorité de Rodolph aujourd’hui, mais la course s’est déroulée un peu comme je l’avais prévu. Je reviens d’un stage de troissemaines en altitude et j’avais les jambes un peu molles. C’est bon signe pour Hawaï, mais c’était un peu limite pour ici », a expliqué le lauréat du championnat du monde Ironman de 2013, qui s’est fait dérober son matériel de course à pied durant la nuit et a dû parer en dernière minute à cet inconvénient. « Le parcours à vélo est beaucoup plus agressifs par rapport à celui de l’Ironman en juin et je pense que le balisage en natation devrait être améliorée pour l’année prochaine, mais c’est toujours l’idéal de pouvoir prendre ses repères en course plutôt qu’à l’entraînement », selon Van Lierde.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Française Manon Genet en 4h46:29, devant la Suissesse Nina Derron (4h50:12) et sa compatriote Jeanne Collonge (4h55:10).

Source: Belga