EPGA – Detry termine 3e du KM Open, le Chinois Wu s’impose

Grâce à un très bon dernier tour, Thomas Detry a terminé à la troisième place partagée du KLM Open, tournoi du circuit européen de golf doté d’1,8 million d’euros, signant son meilleur résultat de la saison. Dimanche sur le parcours du Dutch golfclub de Spijk, aux Pays-Bas, il a rendu une carte de 66 coups. Le Bruxellois de 25 ans avait pourtant très mal débuté son tournoi, rendant une carte de 74 coups jeudi le plaçant à la 127e place. Il avait ensuite grimpé à la 61e position grâce à une journée de vendredi ponctuée en 67 coups puis à la 8e place samedi après avoir rallié le club house en 63 coups.

Dimanche, Detry a réalisé six birdies pour un seul bogey, terminant son tournoi avec 270 coups, soit deux de plus que le Chinois Ashun Wu et un que l’Anglais Chris Wood. « Je suis très content de ce résultat », a dit Detry au terme de l’ultime journée. « Après ma deuxième journée, je pensais que c’était fini mais grâce à mon troisième tour en 63 coups, mon meilleur sur le circuit, j’ai fait mon retour dans le haut du classement », a ajouté Detry, qui va prendre directement la direction du Portugal pour y disputer le Masters du Portugal à Vilamoura.

Deuxième Belge engagé, Nicolas Colsaerts a pris la 64e place finale. Dimanche, il a chuté de 21 positions après une dernière journée en 74 coups après 6 bogeys et 3 birdies.

Classement final:

1. Ashun Wu (Chn) 268=64-66-71-67 -16

2. Chris Wood (Ang) 269=65-70-65-69

3. Thomas Detry (Bel) 270=74-67-63-66

. Hideto Tanihara (Jap) 270=68-70-63-69

5. Padraig Harrington (Irl) 271=68-70-65-68

6. Eddie Pepperell (Ang) 272=66-72-69-65

. Søren Kjeldsen (Dan) 272=66-73-68-65

. Bradley Dredge (PdG) 272=70-67-69-66

. David Drysdale (Eco) 272=69-65-69-69

10. Jordan Smith (Ang) 273=66-71-68-68

…

64. Nicolas Colsaerts (Bel) 285=74-67-70-74

Source: Belga