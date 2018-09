Colbrelli réalise le doublé à la Coppa Bernocchi

L’Italien Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) a remporté la 100e édition de la Coppa Bernocchi, dimanche à Legnano, dans la région de Milan, en Italie. Le coureur lombard de 28 ans s’est imposé après 194,7 km de course devant ses compatriotes Manuel Belletti (Androni) et Paolo Simion (Bardiani-CSF). L’Espagnol Juan José Lobato (Nippo-Vini Fantini) et l’Italien Leonardo Basso (Sky) prennent les 4e et 5e places.

Aucune tentative d’échappée n’a pu aller au bout et l’arrivée s’est joué au sprint. Colbrelli a lancé le sprint de loin et a levé les bras au ciel pour la 21e fois de sa carrière, la 3e fois cette année après des victoires d’étape au Tour de Dubai et au Tour de Suisse.

Source: Belga