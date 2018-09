3e sacre pour Mario Mola, le Français Luis gagne la finale, Marten Van Riel 9e

L’Espagnol Mario Mola, 28 ans, a décroché son troisième titre mondial de champion du monde de triathlon de courte distance au terme de la 8e et dernière manche des World Series masculines, dimanche à Gold Coast, en Australie. Cette dernière épreuve faisant office de finale a été remportée par le Français Vincent Luis, devant Mola et le Sud-Africian Richard Murray. Marten Van Riel, qui a fait la course en tête à vélo, s’est classé en 9e position, conservant ainsi sa place dans le top 10 final du classement mondial. Vincent Luis a bouclé les distances de 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en 1h44:34. Il a devancé de 13 secondes Mola (1h44:48) et de 21 secondes Murray (1h44:56). Ces trois triathlètes ont entamé la 4e et dernière boucle de course à pied ensemble, Luis se montrant décisif dans les deux derniers kilomètres.

Marten Van Riel, sorti de l’eau en 7e position, a porté une attaque en solitaire après deux tours à vélo. Le 6e des JO de Rio a ensuite été rejoint par le Norvégien Kristian Blummenfelt. Les deux hommes se sont forgés une avance d’une trentaine de secondes sur le peloton, mais peu avant la deuxième transition Van Riel a subi un saut de chaîne qui lui a fait perdre son avantage. Au final, l’Anversois de 25 ans a pris la 9e place, en 1h45:56, à 1:22 du vainqueur. Jelle Geens est 28e (1h48:05) alors que Christophe De Keyser a été contraint à l’abandon suite à un problème mécanique à vélo.

Au classement général final de la World Series, Mola remporte pour la troisième année consécutive le circuit mondial, après des succès à Yokohama, Hambourg, Edmonton et Montréal. L’Espagnol totalise 6.081 points, devançant Luis (5.060) et l’Australien Jacob Birtwhistle (4.884).

Côté belge, Van Riel est 10e (2.960), Jelle Geens 26e (1.392) et Christophe De Keyser 78e (65).

Source: Belga