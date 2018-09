Qui sont les grands favoris des Emmy Awards 2018 ?

Emmy Awards 2018 : Acte II. Après une première partie consacrée aux prix « techniques », qui s’est tenue le 8 septembre dernier, la 70e cérémonie des Emmy Awards reviendra le 17 septembre pour une deuxième partie. Qui remportera cette année l’équivalant des Oscars du petit écran ? En attendant de connaître les gagnants, voici un tour d’horizon des favoris dans les catégories principales.

Game of Thrones de retour sur le trône ?

Avec déjà sept Emmys en poche (décrochés le 8 septembre dernier aux Creative Arts Emmy Awards), la série phare de HBO fait office de grand favorite de cette 70e cérémonie. Après une année d’absence, l’épopée fantasy raflera-t-elle la plus prestigieuse récompense, celle de la meilleure série dramatique, qu’elle avait déjà gagnée en 2015 et 2016 ? A moins que son successeur « The Handmaid’s Tale », vainqueur l’année dernière, ne lui passe devant.

La confirmation d’Elisabeth Moss et Sterling K. Brown ?

Héroïne de l’adaptation de « La Servante écarlate », Elisabeth Moss est en très bonne place pour décrocher un deuxième trophée consécutif. Mais attention à Keri Russell que l’Académie pourrait bien finalement récompenser pour sa participation à « The Americans », qui s’est terminé en mai dernier. Attention également à Sandra Oh, en embuscade pour son rôle dans « Killing Eve », son premier depuis son départ de « Grey’s Anatomy ».

Côté homme, Sterling K. Brown de « This is us » est aussi bien placé pour soulever deux années de suite la statuette, qui récompensera son année bien chargée (« Black Panther », « Hotel Artemis », « Brooklyn Nine-Nine »…). Là encore, Matthew Rhys de « The Americans » pourrait profiter d’un effet Jon Hamm, acteur principal de « Mad Men » récompensé à l’occasion de l’arrêt de la série.

Qui pour succéder à Veep ?

Absente cette année des nominations, la comédie politique de HBO, grande gagnante de la soirée habituellement, laissera sa place à un nouveau. S’agira-t-il de « The Marvelous Mrs. Maisel » d’Amazon qui avait été en début d’année le choix des Golden Globes, ou de « Atlanta » de FX ? Idem pour les prix d’interprétation. Julia Dreyfus, récompensée six années de suite pour « Veep », devrait céder son siège à Rachel Brosnahan (« The Marvelous Mrs. Maisel »). Chez les hommes, Donald Glover devrait gagner les faveurs de l’Académie avec « Atlanta » mais Bill Hader a lui aussi fait grand effet dans « Barry » de HBO.

Liste des principales nominations aux Emmy Awards 2018 :

Meilleure série dramatique

The Americans

Game of Thrones

The Crown

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Meilleure comédie

Black-ish

Atlanta

Barry

Larry et son nombril

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Meilleure mini-série

Godless

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Genius: Picasso

The Alienist

Patrick Melrose

Meilleure actrice dans une série dramatique

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Sandra Oh (Killing Eve)

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown (This is Us)

Jason Bateman (Ozark)

Jeffrey Wright (Westworld)

Ed Harris (Westworld)

Matthew Rhys (The Americans)

Milo Ventimiglia (This is Us)

Meilleure actrice dans une comédie

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Issa Rae (Insecure)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Pamela Adlon (Better Things)

Allison Janney (Mom)

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson (Black-ish)

Ted Danson (The Good Place)

Larry David (Larry et son nombril)

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

William H. Macy (Shameless)

Meilleure actrice dans une mini-série

Laura Dern (The Tale)

Jessica Biel (The Sinner)

Michelle Dockery (Godless)

Edie Falco (The Menendez Murders)

Regina King (Seven Seconds)

Sarah Paulson (American Horror Story: Cult)

Meilleur acteur dans une mini-série

Antonio Banderas (Genius: Picasso)

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

Jeff Daniels (The Looming Tower)

John Legend (Jesus Christ Superstar)

Jesse Plemons (USS Callister)

Meilleur téléfilm

Godless

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Genius: Picasso

The Alienist

Patrick Melrose