L’épouse du Pussy Riot hospitalisé évoque une tentative d’assassinat

Piotr Verzilov, le membre des Pussy Riot désormais hospitalisé en Allemagne après son transfert depuis Moscou, a probablement été victime d’une « tentative d’assassinat », a déclaré son épouse au quotidien Bild publié dimanche.

« Je pars du principe qu’il a été victime soit d’un acte d’intimidation, soit même d’une tentative d’assassinat », a déclaré Nadeja Tolokonnikova, son épouse dont il vit séparé, à son arrivée samedi soir avec lui dans l’un des deux aéroports de Berlin.

Son entourage avait déjà parlé d’un empoisonnement concernant le membre de ce groupe punk contestataire, qui s’était fait connaître en faisant irruption sur le terrain pendant la dernière finale de la Coupe du monde de football en Russie, habillé avec des uniformes de la police avec trois autres militants. Tous avaient été condamnés pour cela à 15 jours de détention.

Transfert hors de Russie

Le transfert de Piotr Verzilov à bord d’un avion médicalisé a été organisé par l’ONG allemande de défense des droits de l’homme Cinema for Peace, qui soutient depuis des années le mouvement Pussy Riot. « Il était important pour la famille qu’il soit hospitalisé le plus vite possible hors de Russie », a indiqué au quotidien Bild le responsable de cette ONG, Jaka Bizilj. « C’est la raison pour laquelle nous avons dépêché un avion-ambulance à Moscou et nous espérons qu’il va pouvoir être possible à Berlin de l’aider rapidement et de voir si et comment il a été empoisonné en Russie », a-t-il ajouté.

Selon le quotidien Bild, le gouvernement allemand a aussi été impliqué dans les discussions pour organiser le transfert à Berlin. Piotr Verzilov, 30 ans, qui a également la nationalité canadienne, a été hospitalisé mardi à Moscou dans un état grave après une audition judiciaire. Il a entretemps repris connaissance mais souffre toujours d’hallucinations et de délires, selon son entourage. Piotr Verzilov est aussi le fondateur du site internet MediaZona, qui informe sur les procès des défenseurs des droits de l’homme.