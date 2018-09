Tour d’Espagne – Simon Yates : « Je suis incroyablement fier »

Simon Yates est à une journée de sa première victoire dans un grand tour. Le coureur britannique de Mitchelton-Scott est assuré de remporter le Tour d’Espagne a conservé son maillot rouge samedi après la 20e et avant-dernière étape. Sauf accident, il montera sur la plus haute marche du podium dimanche à Madrid. « C’est fait, j’y suis arrivé ! Je suis encore en train de réaliser. Je suis incroyablement fier », a réagi Simon Yates. « Je suis incroyablement fier de l’équipe aussi. Ils m’ont porté pendant ces trois semaines. C’est le premier Grand Tour pour l’équipe. C’est juste incroyable. Adam (Yates) n’avait plus les jambes (quand il a attaqué dans l’avant-dernière ascension) et je ne voulais pas me retrouver dans une situation où j’aurai dû rouler dans la vallée. Ça aurait été la pire situation possible. Je savais que Quintana et Lopez étaient à l’avant, et Lopez avait quelque chose à gagner donc je me suis dit qu’il m’aiderait peut-être. Parfois l’attaque est la meilleure des défenses. Dans la dernière ascension j’étais à la limite. Mas et Lopez étaient très forts. J’ai juste essayé de tenir mon rythme. J’ai donné tout ce que j’avais et heureusement ça a suffi ».

Source: Belga