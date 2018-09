Mondial de volley (m) – La Belgique battue par la Slovénie dans son 3e match de poule

La Belgique a concédé une deuxième défaite en trois matches au Mondial de volley. Les Red Dragons, 15e au classement mondial, se sont inclinés 2-3 (25-22, 25-21, 19-25, 23-25, 13-15) face à la Slovénie (FIVB 23) dans leur troisième rencontre du championnat du monde de volley messieurs samedi à Florence en Italie. Les Belges avaient auparavant gagné leur premier match de poule mercredi contre l’Argentine (3-1) et s’étaient inclinés face à l’Italie, 4e nation mondiale, 3-0 jeudi.

Les Red Dragons affronteront encore le Japon (FIVB 12) dimanche (17h00) et la République Dominicaine (FIVB 38) lundi (17h00).

Les quatre meilleurs de chacun des quatre groupes de six accèdent au 2e tour (du 21 au 23 septembre), où ils seront répartis en quatre groupes de quatre. Les quatre premiers de chaque poule ensuite et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour un 3e tour, en deux poules de trois (du 26 au 28 septembre), avant les demi-finales à élimination directe (29 septembre).

Source: Belga