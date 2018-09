Les Belges à l’étranger – Thibaut Courtois et le Real accrochés à Bilbao

Thibaut Courtois et le Real Madrid ont été accrochés à Bilbao (1-1) samedi lors de la la 4e journée du championnat d’Espagne. C’est la deuxième fois que le gardien des Diables Rouges est titularisé dans le but du Real. Courtois s’est retourné après 32 minutes et l’ouverture du score sur un un but à bout portant d’Iker Muniain. Isco a égalisé d’une tête décroisée sur un centre de Gareth Bale (63e).

Le Real laisse filer ses premiers points de la saison et se fait distancer par le FC Barcelone, qui a battu la Real Sociedad plus tôt dans la soirée (1-2). A noter que Thomas Vermaelen était à cette occasion présent pour la première fois de la saison sur le banc catalan.

Le Barça compte 12 points, contre 10 pour le Real.

Au Portugal, Mile Svilar a été titularisé pour la première fois en 9 mois entre les perches de Benfica, qui a battu Rio Ave 2-1 en Coupe du Portugal. Le gardien belge de 19 ans n’avait plus été dans le onze des Aigles depuis le 29 décembre.

Source: Belga