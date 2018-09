Les Belges à l’étranger – Man U, avec Lukaku buteur et Fellaini passeur, inflige sa 1e défaite à Watford et Kabasale

Aligné tout le match, Romelu Lukaku a inscrit le premier but de Manchester United, qui l’a emporté 1-2 à Watford samedi lors de la 5e journée de Premier League. Le Diable Rouge a ouvert le score à la 35e minute, plantant son 4e but de la saison. Il est à une longueur d’Eden Hazard qui a pris la tête du classement des buteurs avec 5 buts après son triplé contre Cardiff samedi.

Egalement titulaire dans les rangs mancuniens, Marouane Fellaini a délivré l’assist sur le but du 0-2, signé Smalling à la 38e.

Christian Kabasele était dans le onze de base de Watford, qui a réduit l’écart à la 65e par Gray. Le défenseur belge a eu une balle d’égalisation dans les arrêts de jeu, mais David De Gea a sauvé les siens.

Les Red Devils ont infligé à Watford sa première défaite de la saison. Watford (12 pts) se laisse distancer par Chelsea et Liverpool (15) et Manchester City (13). Manchester United est 8e avec 9 unités.

