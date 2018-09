Les Belges à l’étranger – Eden Hazard s’offre un triplé face à Cardiff

Auteur d’un triplé, Eden Hazard a été le grand artisan de la victoire de Chelsea face à Cardiff (4-1) samedi lors de la 5e journée de Premier League. Après que Bamba a ouvert le score pour les Gallois à la 16e minute, Eden Hazard a égalisé à la 37e minute et a permis aux Blues de mener à la pause en plantant un second but à la 44e minute.

Le Diable Rouge a fait le break en marquant une 3e fois sur penalty à la 80e minute, avant d’être sorti à la 85e minute. Avec cinq buts, il s’installe ainsi à la 1e place du classmeent des buteurs en Premier League.

Willian a inscrit le but du 4-1 à la 83e.

Source: Belga