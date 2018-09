Les Belges à l’étranger – Aaron Leya Iseka et Youri Tielemans font trembler les filets à Toulouse – Monaco

Aaron Leya Iseka et Youri Tielemans ont pris à leur compte les deux buts du matc Toulouse – Monaco (1-1) samedi soir lors de la 5e journée de Ligue 1. Titulaire dans les rangs monégasques, Youri Tielemans a ouvert le score d’une frappe des 25 mètres après 57 minutes de jeu. Aaron Leya Iseka montait au jeu 3 minutes plus tard et égalisait à la 79e. Nacer Chadli était dans le onze de base de Monaco. Il a été remplacé à la 83e.

Matz Sels et Strasbourg ont ramené 1 point de leur déplacement à Montpellier, tandis que Laurent Ciman et Dijon ont été battus 1-3 par Angers.

Jason Denayer a joué tout le match avec Lyon, qui a été accroché à Caen (2-2).

Au classement, Toulouse est 3e avec 10 points, à 5 longueurs du leader, le PSG (15 pts). Dijon suit avec 9 points en 4e place. Lyon, 7 points, est 7e. L’ASM occupe la 15e place avec 5 unités, le même nombre de points que Strasbourg.

