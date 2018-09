L’Australienne Gentle gagne à Gold Coast, Claire Michel 20e, le titre pour Vicky Holland

La Britannique Vicky Holland est devenue pour la première fois de sa carrière championne du monde de triathlon de courte distance en terminant à la 2e place de la 8e et dernière manche des World Series, samedi à Gold Coast, en Australie. La course, disputée sur distance olympique (1,5 km de natation, 40 km vélo et 10 km à pied), a été remportée par l’Australienne Ashleigh Gentle, en 1h52:00, précédant de 2 secondes Holland et de 31 secondes l’Américaine Katie Zaferes. Claire Michel s’est classée 20e de l’épreuve, en 1h55:24, terminant le circuit mondial dans le top 20 (19e). Sur les 8 manches du circuit, Holland, 32 ans, s’est imposée à trois reprises: aux Bermudes, à Edmonton et Montréal.

Samedi, seule Gentle s’est montrée plus rapide que la Britannique, médaillée de bronze des derniers JO de Rio, lui prenant un léger avantage dans le 3e des quatre boucles de course à pied.

Côté Belge, Claire Michel, sortie de l’eau en 36e position, à 25 secondes de la tête de course, est restée dans un deuxième groupe de poursuivantes à vélo, déposant son vélo en 29e position. Grâce aux dix derniers kilomètres de course à pied, bouclés en 34:49 (6e chrono), la Bruxelloise de 30 ans a pu remonter de 9 positions. Deuxième Belge engagée, Valérie Barthelemy a terminé à la 37e place, en 1h58:26.

Au classement finale des World Series, Holland s’impose avec 5.540 points, devant l’Américaine Katie Zaferes (5.488) et sa compatriote Georgia Taylor-Brown (4.183). Claire Michel est 19e (2.028) et Valérie Barthelemy 49e (303).

Dimanche matin (07h00 belges), Jelle Geens, Christophe De Keyser et Marten Van Riel seront engagés dans la course masculine.

