La moitié des évêques néerlandais ont eu connaissance d’abus sexuels, selon le journal NRC

La moitié de tous les évêques et cardinaux néerlandais entre 1945 et 2010 ont eu connaissance d’abus sexuels au sein de l’Eglise catholique. Quatre évêques (auxiliaires) ont eux-mêmes abusé d’enfants tandis que seize autres ont protégé des collaborateurs pédophiles, écrit le journal néerlandais NRC après avoir mené sa propre enquête sur la question. Le quotidien rapporte que les membres du clergé dont on savait qu’ils avaient abusé des enfants ont simplement été transférés ailleurs. Souvent, leurs actes se sont ensuite poursuivis dans leurs nouvelles paroisses d’affectation avec d’autres mineurs.

NRC dispose d’une liste de toutes les personnes concernées et de leur rôle dans ce scandale. Le journal révèle notamment le nom des quatre évêques qui ont eux-mêmes abusé d’enfants. Leurs cas sont toutefois déjà prescrits.

source: Belga