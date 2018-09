La France se qualifie pour la finale de la Coupe Davis

La France, tenante du titre, s’est de nouveau qualifiée pour la finale de la Coupe Davis, samedi à Lille. Julien Benneteau et Nicolas Mahut ont offert le point du 3-0 aux Bleus en battant Marcel Granollers et Feliciano Lopez 6-0, 6-4 et 7-6 (9/7) dans le double samedi après-midi. La France mène 3-0 face à l’Espagne et est assurée d’une seconde finale d’affilée. Vendredi, Benoit Paire (ATP 54) avait battu Pablo Carreno Busta (ATP 21) 7-5, 6-1, 6-0 pour offrir le premier point à la France et Lucas Pouille (ATP 19) avait fait 2-0 en battant Roberto Bautista Agut (ATP 26) en cinq sets 3-6, 7-6 (7/5), 6-4, 2-6 et 6-4.

Les Espagnols sont privés de Rafaël Nadal, absent pour cette demi-finale en raison d’une blessure à un genou l’ayant contraint à l’abandon en demi-finales de l’US Open.

La France est tenante du titre. Les Bleus de Yannick Noah avaient remporté la Coupe Davis 2017 en battant la Belgique en finale à Lille en novembre dernier.

L’autre demi-finale oppose la Croatie aux Etats-Unis. Les Croates mènent 2-0 après les deux premiers simples.

Source: Belga