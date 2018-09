Kenneth Vanbilsen prolonge chez Cofidis

Kenneth Vanbilsen a prolongé son contrat chez Cofidis, a annoncé samedi la formation française pro-continentale. Arrivé en 2015 chez Cofidis en provenance de Topsport Vlaanderen-Baloise pour le compte duquel il avait remporté le GP La Marseillaise en 2014, sa seule victoire professionnelle jusqu’ici, Kenneth Vanbilsen sera encore là en 2019 pour un 5e exercice sous la direction de Cédric Vasseur.

« Je suis très content de continuer l’aventure avec l’équipe. Pour moi la structure de Cofidis est à la hauteur d’une équipe du World Tour et non pas d’une Continentale Pro. En plus j’adore les classiques et travailler pour permettre à mes leaders comme Christophe Laporte ou Nacer Bouhanni de gagner est un réel plaisir. J’aime beaucoup tout ce qui précède ces moments où va se jouer la gagne », a confié le Belge, 28 ans, cité dans le communiqué de son équipe.

Source: Belga