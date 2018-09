Jupiler Pro League – Le Standard et Charleroi se quittent dos à dos dans le derby wallon

Le Standard et Charleroi se sont quittés dos à dos sur un partage 0-0 dans le derby wallon de la 7e journée du championnat de Belgique de football, samedi à Sclessin. Après que Renaud Emond s’est vu refuser un but pour hors-jeu à la 9e minute, les Zèbres ont connu une nouvelle grosse frayeur à la 18e, lorsque le défenseur carolo Martinos est entré en contact avec son gardien Nicolas Penneteau. Touché au crâne, le portier français a finalement pu continuer avec un bandage sur la tête.

Massimo Bruno fut à deux doigts d’ouvrir le score en fin de première période mais son tir était repoussé par la transversale d’Ochoa.

A la 65e, ce fut une parade de Penneteau qui empêcha Emond de faire trembler les filets. Ochoa sauvait quant à lui les siens en déviant un tir de Bruno à la 78e.

Les deux équipes poussaient jusqu’au bout. Luyindama, Niane et Gholizadeh manquaien la balle de match en fin de reocntre, que le Standard terminait à 10 après l’exclusion de Fai dans les arrêts de jeu (90+4). Mais le score ne bougait plus: 0-0.

Le Standard compte 12 points et occupe provisoirement la 5e place, tandis que Charleroi, 7 points, est 9e dans l’attente des résultats des autres matches du weekend.

Samedi soir, Ostende reçoit le CS Bruges, Waasland-Beveren Eupen et Genk accueille Anderlecht dans l’affiche de cette 7e journée.

Trois matches sont prévus dimanche: Mouscron – Courtrai, Antwerp – Zulte Waregem et La Gantoise – Saint-Trond.

Source: Belga