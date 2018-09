Irak: le candidat soutenu par la liste pro-Iran élu président du Parlement

Le Parlement irakien a élu samedi à sa présidence le candidat soutenu par la liste pro-Iran, ouvrant la voie à la formation d’un gouvernement plus de quatre mois après les législatives. Alors que le pays est paralysé depuis le scrutin de mai, le vote au Parlement, qui doit encore élire deux adjoints à son président, va concrétiser les alliances qui se sont formées au sein de l’assemblée.

L’Irak a un système proportionnel, qui vise à éviter tout retour à la dictature après Saddam Hussein. Les listes élues lors des législatives du 12 mai doivent se regrouper en coalitions. Le bloc qui comptera le plus de députés pourra désigner un Premier ministre et présider à la formation du futur gouvernement.

Le bloc pro-Iran, emmené par l’Alliance de la Conquête de Hadi al-Ameri -une coalition d’anciens combattants antijihadistes proches de l’Iran- a semblé prendre l’ascendant avec l’élection de son candidat.

Ses alliés pourraient être connus lors de l’élection plus tard samedi des deux adjoints de Mohammed al-Halboussi –qui, né en 1981, devient le plus jeune président du Parlement de l’histoire de l’Irak.

Dans un système qui réserve traditionnellement le poste de président du Parlement à un sunnite –et de ses adjoints à un chiite et à un Kurde–, de président de la République à un Kurde et de Premier ministre, qui exerce véritablement le pouvoir exécutif, à un chiite, les tractations sont toutes liées.

Et les coalitions de listes, qui toutes tentent de regrouper chiites, sunnites et Kurdes pour former le plus grand groupe, doivent se mettre d’accord pour élire des candidats à ces trois postes.

M. Halboussi était opposé à trois candidats dont le vice-président Oussama al-Noujaïfi et l’ancien ministre de la Défense Khaled al-Obeïdi. Ce dernier était soutenu par la liste du Premier ministre sortant Haider al-Abadi, qui a indiqué jeudi ne pas chercher un second mandat après avoir vu ses chances disparaître après les violences de la semaine dernière dans la ville pétrolière de Bassora.

M. Halboussi était jusqu’à son élection au Parlement le 12 mai sur une liste sunnite locale le gouverneur de la province d’Anbar, dans l’ouest désertique.

Devant les 298 députés –sur 329– présents lors du vote, il a plaidé pour « de réelles réformes », évoquant notamment Bassora, dans le Sud chiite, théâtre la semaine dernière de manifestations meurtrières réclamant des services publics et la fin de la corruption.

source: Belga