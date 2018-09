Coupe Davis – Les Etats-Unis reviennent à 2-1 face à la Croatie

Le double américain, composé de Mike Bryan et Ryan Harrison, a dominé son homologue croate (Ivan Dodig et Mate Pavic) en cinq sets, samedi pour permettre aux Etats-Unis de revenir à 2-1 en demi-finale de la Coupe Davis. A Zadar, Bryan et Harrison se sont imposés 7-5, 7-6 (8/6), 1-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) et entretiennent le suspense après les victoires vendredi de Borna Coric et Marin Cilic en simple, respectivement face à Steve Johnson et Frances Tiafoe.

Le nom de l’adversaire de la France en finale sera donc connu dimanche, avec les deux derniers matches de simple.

La France, tenante du titre, s’est qualifiée samedi pour la finale, après avoir remporté le double. Les troupes de Yannick Noah mènent 3-0 face à l’Espagne.

Source: Belga