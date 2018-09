Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Oahu (réf. 13925)

Je m’appelle Oahu. Je suis encore une jeune chienne espiègle, parfois un peu brutale dans mon jeu, mais une bonne éducation est encore à faire. Je suis clairement habituée à vivre avec d’autres chiens, sinon, je me sens encore un peu en insécurité. Je peux être placée sans problème dans une famille avec des grands enfants. Avec des petits, je suis encore un peu trop active.

Sexe Femelle Age 1,5 ans Podenco Croisé Taille 50 cm Pelage poils courts Poids 14 kg

Innoncente (réf. 13251)

Moi, c’est Innocente. Je suis gentille avec tous, petits et grands, jeunes et vieux. Jusqu’ici je n’ai pas reçu beaucoup d’attention ni d’amour …Malgré tout, j’ai conservé un caractère exceptionnel. Dès que je sais que je suis en sécurité et que je n’ai rien à craindre, je suis le plus gentil des chiens. Je ne connais pas la laisse, et mes maîtres futurs devront m’enseigner comment me comporter, mais avec un peu de patience, cela devrait ne poser aucun problème. Qui veut ouvrir un nouveau monde pour moi et commencer avec moi une belle aventure ?

Sexe femelle Age 4 ans Race Mâtin espagnol Taille 62 cm Pelage poils courts Poids 40 kg

Grillo (réf. 13958)

Je m’appelle Grillo. J’étais le chien d’une famille espagnole qui m’a abandonné à son sort. Je suis un gamin amusant et joyeux qui adore jouer et câliner. Je suis super sociable avec les autres chiens mais je suis plutôt un leader qu’un soumis. J’obéis facilement et j’adore la compagnie des gens. Je suis un chien de type Berger, un ami fidèle et docile qui ferait tout pour avoir SA famille adorée.

Sexe Mâle Age 2,5 ans Race Croisé Taille 55 cm Pelage Poils courts Poids 24 kg

Vous êtes intéressé par Oahu, Innocente, Grillo, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr