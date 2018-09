Les tendances pour un automne fun !

Dans une semaine, c’est l’automne. Ne pleurez pas, cela peut être un prélude à un été indien, mais aussi l’occasion de revoir son dressing pour affronter les frimas futurs. Chaque saison a ses plaisirs.

Et pour le temps des feuilles mortes, ce sera doudoune, Far West, orange à tous les étages, tendance Twin Peaks, et plein d’autres bonnes choses.

Oversized

Dans la veine de la tendance sportswear, nombreuses sont les maisons à avoir proposé des doudounes classiques, matelassées ou non, en version XXL, lors des défilés consacrés à la saison automne-hiver 2018-2019.

Futurisme

Certaines maisons ont conservé l’esprit de la doudoune en la réinterprétant dans des formes modernes, voire totalement futuristes. Un travail a été fait sur les coupes, l’asymétrie, les matières, et surtout les proportions, créant des modèles singuliers.

Cowgirl des temps modernes

Bottes, santiags, et cuissardes – trois pièces indissociables de la cowgirl – sont désormais légion, tout comme les pantalons taille haute, les franges, les chemises western, les ceintures larges, ou encore les vestes type ponchos.

Un zeste d’orange

En février et mars derniers, les défilés automne-hiver 2018 ont mis en vedette une couleur vive, pleine de pep’s et d’optimisme, l’orange. Pas forcément facile à adopter au quotidien, la teinte est réellement en vogue en cette rentrée.

Twin Peaks trends

H&M a présenté « Neo Noir Chic », sa nouvelle gamme automne/hiver 2018. Cet automne, place à une esthétique rêveuse inspirée de la série phare des années 1990 « Twin Peaks ». Cette collection comprend des robes larges à encolure à nouer, des vestes d’inspiration masculine, des robes en soie et autres pulls en maille aux motifs rétro.

Le retour des carreaux

Cet automne, les imprimés seront légion. Motifs animaliers, pied de poule, rayures, et dessins artistiques, etc. Toutefois, les carreaux vont largement dominés la partie. Place au tartan de toutes formes et de toutes les couleurs.

Soyez sauvage

La tendance des imprimés sauvages qui a marqué cet été n’est pas prête de s’éteindre pour l’automne. Toute une faune y passe : panthère, zèbre, serpent, tandis que la fourrure fait également un grand retour. Attention ! De la fausse évidemment…

Tout en paillettes

Les paillettes seront plus que jamais au coeur de la tendance. Les catwalks n’ont pas manqué de brillance. Les créateurs ont tout essayé : de la subtile touche de paillettes au masque intégral.