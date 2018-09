Le Kanal met le design à l’honneur

Plusieurs expositions mettant en avant le design sont proposées au Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles. Elles sont organisées alors que se tient le « Brussels Design September » jusqu’au 30 septembre.

L’exposition « En Rouge et Blanc » réunit une sélection d’objets de design du centre Pompidou et du Art & Design Atomium Museum (Adam) à Bruxelles. Les couleurs rouge et blanc font écho à l’aménagement originel du « showroom » de l’ancien garage Citroën où est installé le Kanal-Centre Pompidou, véritable pôle culturel d’art moderne et contemporain de la capitale.

Une deuxième exposition, intitulée « Entre Art et Design. La scène belge », met en lumière l’importance des questionnements des créateurs belges face à l’esthétique et à la fonctionnalité propre au design.

La scène du design belge, indépendante et individuelle, est très diversifiée et ses créateurs ont développé leur propre vision de l’aménagement de l’environnement quotidien et de l’objet d’intérieur.

Par ailleurs, une troisième exposition, intitulée « Identité et Altérité », s’attache à montrer des vidéos et photographies qui questionnent l’identité et ses constructions façonnées par la société, les médias et les technologies de l’image.

Deux autres expositions sont consacrées, d’une part, à l’artiste belge Francis Alÿs, âgé de 59 ans et qui vit depuis 1980 à Mexico City et, d’autre part, à l’artiste indien Velu Viswanadhan, né à Kerala en 1940.

Le travail de ce réalisateur consiste à produire des films, coproduits par le Centre Pompidou, sur les cinq éléments de la cosmologie indienne que sont le sable, le feu, l’eau, l’air et l’éther.