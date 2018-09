USA: série d’explosions au gaz dans des dizaines de maisons près de Boston

Dix personnes ont été blessées jeudi et les autorités ont demandé aux habitants de trois localités au nord de Boston, aux Etats-Unis, d’évacuer après des explosions en série qui seraient liées à une fuite de gaz, a annoncé la police de l’Etat du Massachusetts. Les secours ont pour l’instant recensé 70 « incendies/explosions/enquêtes sur une odeur de gaz » à Lawrence, Andover et North Andover, a indiqué la police.

Au moins dix personnes ont été blessées, dont deux gravement, a de son côté indiqué le Lawrence General Hospital, précisant qu’un des blessés a été transporté dans un autre établissement.

« Evacuez tous les bâtiments et toutes les maisons », répétait un responsable par haut-parleur dans l’une des localités, selon une vidéo amateur publiée par le journal local Eagle Tribune.

« De nombreuses évacuations sont en cours dans les quartiers où il y a des odeurs de gaz », a indiqué la police en début de soirée sur Twitter ajoutant qu’il était encore « trop tôt pour spéculer sur la cause ».

Mais les autorités ont spécifiquement demandé aux habitants à qui la compagnie Columbia Gas fournit du gaz naturel de quitter « immédiatement » leur domicile.

Cette même compagnie avait plus tôt indiqué sur son site qu’elle effectuait des travaux sur ses conduites de gaz naturel dans plusieurs quartiers à travers l’Etat du Massachusetts, notamment pour améliorer la sécurité.

Au moins une maison a été détruite, selon les médias locaux.

Une équipe d’enquêteurs de l’organisme américain de sécurité dans les transports (NTSB) était attendu sur place vendredi matin, a annoncé l’agence fédérale sur Twitter.

source: Belga