Tensions avec la Corée du Nord – Les discussions avec Pyongyang sur la dénucléarisation continuent, dit Washington

Les discussions avec la Corée du Nord continuent au sujet de la dénucléarisation du pays, a déclaré vendredi le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo alors que les négociations semblaient au point mort il y a deux semaines. « Nous continuons encore à avoir de nombreuses discussions avec la Corée du Nord pour voir comment traduire dans les faits tous les engagements qui ont été pris durant le sommet de Singapour », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Durant une rencontre historique à Singapour le 12 juin avec le président des Etats-Unis Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réaffirmé un engagement précédent en faveur d’une « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne », dont les modalités et le calendrier ont été repoussés à des négociations ultérieures. Ces négociations n’ont depuis permis aucune avancée concrète, à tel point que Donald Trump a annulé fin août un nouveau voyage à Pyongyang de Mike Pompeo.

Mais de nouveaux messages apaisants de Kim Jong Un semblent avoir débloqué la situation et la Maison Blanche évoque désormais un éventuel nouveau sommet avec le président américain.

Mike Pompeo a assuré vendredi que Washington était « plus déterminé que jamais à continuer à faire appliquer » les résolutions internationales contre les programmes nucléaire et balistique du régime nord-coréen. « Nous pensons qu’elles sont au coeur des efforts du président Trump pour convaincre le président Kim que la dénucléarisation totale et définitive de la péninsule coréenne est nécessaire », a estimé le chef de la diplomatie américaine.

source: Belga