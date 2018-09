Proximus League – Le Beerschot Wilrijk s’offre le KV Malines à domicile

Le Beerschot Wilijk a obtenu la victoire à domicile face au KV Malines (1-0) vendredi en ouverture de la sixième journée de Proximus League. Le défenseur belge de 23 ans Jan Van den Bergh a inscrit l’unique but de la rencontre à la 76e pour les Anversois. Cette réalisation permet aux Rats de consolider leur troisième place (9 points) tandis que le KV Malines (6 points) reste cinquième et ne compte toujours qu’une seule victoire en six rencontres de Proximus League.

La sixième journée se poursuit samedi avec le déplacement d’Oud-Heverlee Louvain à Tubize (17h) tandis que l’Union Saint-Gilloise reçoit le KSV Roulers un peu plus tard dans la soirée (20h30). Dimanche, Westerlo accueille Lommel au Kuipje.

Source: Belga