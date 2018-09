Météo – Risque de pluie au nord-ouest de la Belgique

Il fera assez ensoleillé vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale localisée, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Des cumulus apparaîtront ensuite peu à peu et pourront être porteurs d’une averse dans le nord-ouest du pays. Il fera entre 16 et 17° sur les hauteurs de l’Ardenne et de 18 à 20° dans le centre. Quelques averses localisées pourront encore toucher le nord-ouest vendredi soir et pendant la nuit. Ailleurs, le temps sera sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. De la brume et des nuages bas pourraient toutefois réduire la visibilité au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima seront compris entre 6 et 12°.

La journée de samedi débutera sous le soleil et quelques nuages. Des cumulus se développeront ensuite et des averses seront possibles, surtout au nord du pays. Le thermomètre affichera 16° en Hautes-Fagnes, 18 ou 19° à la Côte et 20° dans le centre.

Le temps restera assez ensoleillé dimanche et lundi, avec des températures en hausse atteignant les 25° localement lundi.

Source: Belga