Fête de la BD: 9 auteurs récompensés dans le cadre des prix Atomium

Les prix Atomium de la bande dessinée ont été remis vendredi soir à l’occasion de l’ouverture de la Fête de la BD au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Neuf récompenses ont été attribuées pour un montant cumulé de 115.000 euros. Le Prix Raymond Leblanc soutenant les jeunes talents a été décerné à Maurane Mazars pour son projet « Tanz! « . Ce prix est doté de 20.000 euros et d’un contrat aux éditions Lombard. La maison bruxelloise mettra donc en album ce « récit initiatique d’un jeune Allemand essayant de faire sa place dans le paysage de la danse contemporaine, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ».

La Fédération Wallonie-Bruxelles récompense, elle, à hauteur de 10.000 euros Aurélie William Levaux pour l’ensemble de son œuvre, « innovante, constante et conséquente ».

Le Prix Spirou de l’aventure humoristique (15.000 euros) est allé à Adrien Lemasson pour « Tim & la fin du monde ». La rédaction du célèbre magazine a été séduite par l’humour noir et absurde qui se dégage du récit ainsi que le « trait brut et incisif ».

La radio La Première a désigné comme meilleur roman graphique « Petite maman » (Dargaud) de Halim. Le Prix Cognito de la BD historique est allé à « Voltaire amoureux » (Les Arènes BD), de Clément Oubrerie.

Les BD de reportage et citoyenne ont aussi été primées: la première d’un prix Le Soir qui va à Jérôme Tubiana et Alexandre Franc pour « Guantanamo Kid » (Dargaud) et la seconde d’un prix Atomium qui revient à Zidrou et Aimée de Jongh pour « L’obsolescence programmée de nos sentiments » (Dargaud).

Le Prix Atomium de Bruxelles est allé à Delphine et Anaële Hermans pour leur récit sur la prison des femmes de Berkendael « La ballade des dangereuses » (La boîte à bulles).

Enfin, nouveauté 2018, la BD néerlandophone a aussi été mise à l’honneur avec le prix Bronzen Adhemar qu’empoche Jeroen Janssen à qui l’on doit notamment des romans graphiques sur le village de Doel et ses habitants.

