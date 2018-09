Coupe du monde (dames) – Les Belgian Cats dominent aisément l’Argentine en préparation

Pour son avant-dernier match de préparation avant son départ pour Tenerife mercredi, la Belgique a dominé l’Argentine 86 à 44 (mi-temps: 39-22) vendredi à Natoye en préparation pour la Coupe du monde de basket féminin. Même privées d’Emma Meesseman (entorse) et Ann Wauters (genou), les filles de Philip Mestdagh n’ont éprouvé aucune peine à se débarrasser des Sud-Américaines avec notamment 18 points et 8 rebonds de Kyara Linskens. Julie Vanloo et Jana Raman ont rajouté 13 unités.

Dimanche à Courtrai (14h15), les Belgian Cats retrouveront une nouvelle fois l’Argentine, championne d’Amérique du Sud il y a dix jours pour la première fois depuis 70 ans en battant le Brésil en finale (65-64) à Tunja en Colombie.

La Belgique s’envole ensuite mercredi pour Tenerife où se déroule la Coupe du monde du 22 au 30 septembre. Les Belgian Cats y sont versées dans la poule C à la Coupe du monde à Tenerife du 22 au 30 septembre avec Porto Rico (le 22 septembre), le Japon (le 23 septembre) et l’Espagne (25 septembre).

C’est la première participation de la Belgique (hommes et dames confondus) à un championnat du monde seniors.

. Vendredi:

Belgique – Argentine 86-44

18-13/21-9/22-13/25-9

Belgique: 29/45 à 2pts, 7/21 à 3pts, 7/12 LF, 46 rebonds (36 pour l’Argentine), 25 assists (6 pour Kim Mestdagh), 16 pertes de balles (pour 13 à l’Argentine), 18 fautes (pour 21 à l’Argentine). K. Mestdagh 4, Delaere 6 (1×3), Nawezhi 6, Carpréaux 8, Resimont, Linskens 18 (8 rebonds), H. Mestdagh 3 (1×3), Gedof 4, Nauwelaers 2, Vanloo 13 (3×3), Raman 13 (2×3), Allemand 9

Source: Belga