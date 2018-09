Coric bat Johnson et met la Croatie devant dans sa demi-finale contre les USA

La Croatie a pris les commandes de sa demi-finale de Coupe Davis contre les Etats-Unis grâce à la victoire de Borna Coric sur Steve Johnson, vendredi sur la terre battue extérieure de Zadar. Devant son public, Coric (ATP 18), s’est imposé 6-4, 7-6 (4) et 6-3 après 2h24 de jeu. Dans la foulée, la deuxième rencontre opposera Marin Cilic, 6e mondial, au jeune Frances Tiafoe, 20 ans et 40e mondial. Samedi, le double devrait opposer, sauf changement de la part des capitaines, Ivan Dodig et Mate Pavic aux Américains Mike Bryan et Ryan Harrison.

Tenante du titre après une finale gagnée contre la Belgique en novembre 2017, la France de Yannick Noah affronte l’Espagne de Sergi Bruguera, privée elle de son numéro un mondial Rafael Nadal.

Vendredi sur le court en dur du stade Pierre Mauroy de Lille, Benoit Paire (ATP 54) défiera Pablo Carreno Busta (ATP 21) avant le duel entre Lucas Pouille (ATP 19) et Roberto Bautista Agut (ATP 26).

