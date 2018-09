[Vidéo] Lara Croft invitée surprise d’une course d’obstacles en Belgique

Lara Croft, l’héroïne de Tomb Raider, était de passage en Belgique pour participer à la course de survie Battle of Thor, une étape des Spartacus Series.

Ce vendredi 14 septembre signe le grand retour de Lara Croft avec la sortie du jeu vidéo Shadow of the Tomb Raider. Il y a quelques jours, ce n’est pas une mais bien deux Lara Croft en chair et en os qui étaient en Belgique à l’occasion de la course Battle of Thor qui avait lieu le 2 septembre à Genk.

Voir la vidéo sur mobile

La cosplayeuse Dutch Lara s’est déguisée pour ressembler comme deux gouttes d’eau à l’héroïne de jeu vidéo tandis que la coach de fitness Delphine Steelandt s’est jeté à l’eau et a participé à cette course de survie déguisée en Lara.

Avec cette double présence de Lara Croft, cette étape belge des Spartacus Run avait un petit goût de Shadow of the Tomb Raider.