Abandonnée et maltraitée, Chi Chi pourrait devenir la chienne la plus héroïque des Etats-Unis

Chi Chi, femelle golden retriever de quatre ans, pourrait devenir la nouvelle gagnante du American Humane Hero Dog Awards. Ce concours américain récompense chaque année les chiens et les maîtres qui ont accompli des actions extraordinaires et ont surmonté des épreuves incroyables.

THE HOME STRETCH: Only 2 hours left to vote! Who will be crowned the 2018 American Hero Dog? The winning canine will be announced live at the @AmericanHumane #HeroDogAwards gala on September 29th at The Beverly Hilton.

Get your final vote in by 12pm PT: https://t.co/1SVTfOYhq6 pic.twitter.com/dIEJRRudG9

— Hero Dog Awards (@HeroDogAwards) 5 septembre 2018