VIDEO. À seulement 1 an, ce bébé nage déjà comme un poisson dans l’eau

Les images d’un bébé âgé de seulement 12 mois qui nage sans adulte à ses côté dans une piscine font le tour de monde et suscitent de nombreuses réactions.

En Floride, une mère de famille met ses enfants dans la piscine le plus tôt possible pour s’assurer qu’ils n’aient pas peur de l’eau et qu’ils soient à l’aise avec la nage. Résultat : Grace Fanelli indique que ses deux filles savaient nager dès l’âge de neuf mois.

L’Américaine a publié une vidéo de sa petite dernière, Kassia, âgé de seulement un an à l’époque, particulièrement à l’aise dans la piscine. Sur les images, on voit la petite fille nager sur le dos comme sur le ventre, n’hésitant pas un seul instant à mettre la tête sous l’eau.

Devant cette scène étonnante, certains internautes ont été terrifiés et ont souligné l’inconscience de la maman. Mais celle-ci s’est justifiée. « La noyade est la principale cause de décès chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. Ils peuvent apprendre à nager dès l’âge de six mois. Apprenez à vos enfants à nager pour qu’ils puissent s’en sortir jusqu’à l’arrivée des secours », a indiqué la mère en précisant que ses enfants avaient été formés par une monitrice spécialisée.

