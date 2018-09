Ces séries qui feront leurs adieux cette saison

Les fans de « Game of Thrones », « Veep », The Big Bang Theory », « Homeland » ou encore « Unbreaklable Kimmy Schmidt » devront faire le deuil de leur série préférée qui reviendra cette saison pour une ultime saison.

Game of Thrones

Fébrilement attendue à travers le monde, la huitième saison signera la fin de la mythique série de HBO. Les six derniers épisodes devraient arriver à l’antenne au printemps ou à l’été 2019. Une grosse perte pour la chaîne américaine, dont l’adaptation de l’oeuvre de George R.R. lui procure ses meilleures audiences. Pour compense, HBO travaille actuellement sur de multiples spin-off. En France, OCS se chargera de dévoiler la fin.

Veep



Selina Meyer n’aura pas réalisé un mandat comme les autres. Après avoir été vice-présidente des Etats-Unis, cette stratège, entourée d’une équipe de bras cassés, est enfin arrivée dans le bureau ovale. Cette série comique pleine de sarcasme et aux répliques aussi cultes qu’acerbes finira son mandat au bout d’une septième et ultime saison prévue au printemps sur HBO. En France, c’est OCS qui retransmettra la fin de la série.

The Big Bang Theory



Les geeks de Pasadena, Leonard, Sheldon, Amy, Penny, Raj, Howard et Bernadette, feront leur adieux au printemps 2019 après douze longues années sur CBS. Le programme, co-créé par Chuck Lorre et Bill Prady, est l’une des séries les plus regardées aux Etats-Unis et à travers le monde. La saison 12, qui comportera 24 épisodes, débutera le 24 septembre sur la chaîne américaine CBS. En France, Canal+ n’a pas encore dévoilé sa date de lancement.

Homeland



Après huit ans passés à poursuivre des terroristes de tous horizons, Carrie Mathison rend ses armes avec Saul Berenson. Claire Danes et Mandy Patinkin finiront en beauté la série dramatique, créée par Howard Gordon, Alex Gansa et Gideon Raff. La huitième saison de la série, diffusée sur Showtime aux Etats-Unis, est attendue pour juin 2019.

Unbreakable Kimmy Schmidt



Décalée, originale et pleine d’humour, la série de Tina Fey s’arrêtera à l’issue de sa quatrième saison, dont la deuxième partie, composée de sept épisodes, est attendue le 25 janvier prochain sur Netflix. L’histoire de Kimmy pourrait cependant ne pas s’arrêter là. Tina Fey n’a pas écarté l’idée d’un possible long-métrage qui pourrait clôturer l’histoire de la jeune femme.